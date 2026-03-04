Una scossa di terremoto di magnitudo 4,5 è stata registrata a Catania poco dopo le 7.05 di questa mattina, provocando la chiusura delle scuole nella zona. La terra ha tremato in modo intenso, svegliando improvvisamente i residenti e causando preoccupazione tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti nelle prime ore successive all’evento.

Una forte scossa di terremoto ha colpito Catania poco dopo le 7.05 di questa mattina, svegliando bruscamente la popolazione. Il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi comuni dell’area etnea, ma anche ad Augusta e a Messina, in particolare nella zona sud della città. Secondo una prima localizzazione automatica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ancora in fase di verifica, la magnitudo stimata è di 4.5. L’ipocentro è stato individuato sull’Etna, a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3,8 chilometri. La scarsa profondità del sisma ha amplificato la percezione della scossa, avvertita distintamente anche ai piani bassi degli edifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5: chiuse le scuole

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 sentita anche nei Comuni vicini: chiuse le scuoleUna scossa di terremoto, avvenuta nelle prime ore del giorno, ha innescato momenti di paura a Catania: il sisma è stato avvertito anche in alcuni...

Leggi anche: Terremoto a Catania, una scossa di magnitudo 4.5 terrorizza i cittadini: in alcuni Comuni scuole chiuse

Contenuti utili per approfondire Terremoto a Catania forte scossa di...

Temi più discussi: Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Terremoto oggi in Sicilia, forte scossa e paura a Catania; Forte scossa di terremoto, avvertita a Catania e provincia; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5. Scuole chiuse per le verifiche strutturali.

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5Forte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo 4.5 E' stato di magnitudo 4.5 ... msn.com

Forte terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4,5. Scuole chiuseROMA – Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5. Questa la stima dell’Ingv. Il terremoto sisma è stato nettamen ... dire.it

Avvertito terremoto in provincia di Catania. Scossa registrata alle 7:05 Seguiranno aggiornamenti facebook

Terremoto di magnitudo 4,5 avvertito nel Catanese x.com