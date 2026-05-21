Tre giorni tra cristalli fossili e abissi del pianeta | torna il Verona Mineral Show

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, i padiglioni di Veronafiere ospiteranno la 73ª edizione del Verona Mineral Show, un evento che si svolge ogni anno e che attira appassionati e collezionisti da diverse regioni. La manifestazione si focalizza sull’esposizione di cristalli, fossili e meraviglie sottomarine, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare esemplari rari e di qualità. L’appuntamento rappresenta un punto di riferimento nel settore della mineralogia e del collezionismo naturalistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui