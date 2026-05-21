Tre giorni tra cristalli fossili e abissi del pianeta | torna il Verona Mineral Show

Da veronasera.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, i padiglioni di Veronafiere ospiteranno la 73ª edizione del Verona Mineral Show, un evento che si svolge ogni anno e che attira appassionati e collezionisti da diverse regioni. La manifestazione si focalizza sull’esposizione di cristalli, fossili e meraviglie sottomarine, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare esemplari rari e di qualità. L’appuntamento rappresenta un punto di riferimento nel settore della mineralogia e del collezionismo naturalistico.

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Da venerdì 22 a domenica 24 maggio i padiglioni di Veronafiere ospiteranno la 73esima edizione di Verona Mineral Show, appuntamento storico dedicato alla mineralogia e al collezionismo naturalistico. La manifestazione, che negli anni ha consolidato il proprio ruolo nel panorama fieristico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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