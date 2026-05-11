Apre il Miele Book Café in piazza Bodoni in occasione del Salone OFF | tre giorni tra libri show cooking e ricette letterarie gratuite
Dal 15 al 17 maggio 2026, in piazza Bodoni a Torino, il Miele Experience Center si trasforma nel Miele Book Café in occasione del Salone OFF. Durante i tre giorni, il locale ospiterà incontri con autori, show cooking e ricette letterarie gratuite, offrendo un programma dedicato agli appassionati di libri e gastronomia. L’evento coinvolge diversi spazi della piazza, creando un punto di incontro tra cultura e cucina.
In occasione del Salone OFF, il Miele Experience Center di piazza Bodoni a Torino cambia veste e si trasforma, da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, nel Miele Book Café. Per tre giorni, lo spazio dedicato alla tecnologia per la casa diventerà un salotto letterario aperto al pubblico, dove il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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