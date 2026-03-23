La Regina capitale del cioccolato | tre giorni tra dolcezza show cooking e un viaggio nella storia del cacao

A Cattolica torna il weekend più gustoso dell’anno. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, piazza Primo Maggio accoglie con dolcezza turisti e cittadini con l’evento arrivato alla ottava edizione “Cattolica cioccolato” che tra mostra mercato, show cooking, contest di torte, laboratori di piadina e cioccolato per grandi e piccini, quest’anno offre una novità golosa per gli amanti del Re cacao: la scoperta della città con la visita guidata attraverso la Cattolica antica a cura della direttrice del Museo della Regina Laura Menin, con partenza da piazza Primo Maggio passando per via Pascoli, Via Cattaneo, e arrivo al Museo del Cioccolato di Paolo Staccoli dove saranno svelati storia e curiosità del mondo del cacao. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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