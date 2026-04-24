Milano via Paolo Sarpi | opere d' arte con rifiuti contro il degrado

Da tgcom24.mediaset.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La "Canestra di frutta" del Caravaggio accostata a un cestino colmo di rifiuti. Un paragone forte, forse irriverente, ma questa mostra di arte involontaria, tra rifiuti e opere d'arte, è l’ultimo modo scelto dai residenti di via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese, per tentare di farsi ascoltare. Street food, tavolini abusivi e spazzatura disseminata in varie zone del quartiere: chi vive qui dice di essere stanco di degrado e disordine e chiede al Comune interventi concreti, controlli e sanzioni, contro l’inciviltà.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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