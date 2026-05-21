Nella 38ª giornata di campionato, i coach devono scegliere con attenzione i difensori da schierare al fantacalcio. La scelta si concentra su un giocatore considerato un punto fisso, un’alternativa affidabile e una scommessa da valutare. Questi tre profili rappresentano le opzioni principali per completare la linea difensiva e garantire punti utili alla squadra. La decisione finale dipende dalle prestazioni recenti e dalle formazioni ufficiali delle squadre coinvolte.

La 38ª e ultima giornata di campionato si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, in programma alle 20.45. Nel corso del weekend si decideranno gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions, con quattro squadre in lizza per due posti, e la lotta salvezza, con Lecce e Cremonese che si giocheranno tutto in 90 minuti. Il prossimo fine settimana sarà anche l'ultimo a disposizione dei fantallenatori per collezionare punti e bonus e per consolidare o migliorare la propria classifica. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare in quest'ultimo turno di fantacalcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata

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