Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata

Nella 28ª giornata di fantacalcio, tre difensori si distinguono come scelte obbligate. Si tratta di un giocatore considerato una certezza, un top e una scommessa, che i manager devono valutare di schierare senza esitazioni. La selezione si basa sulle recenti prestazioni e sulle possibilità di rendimento durante le partite in programma. Questi difensori rappresentano le opzioni più interessanti per le formazioni di questa settimana.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 28ª giornata. Il programma si apre venerdì 6 marzo alle 20.45 con la sfida tra Napoli e Torino, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo. Il tutto senza dimenticare l'attesissimo derby tra Inter e Milan. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre migliori attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Dopo aver saltato la sfida contro il Como per un problema fisico, Gleison Bremer (35 crediti) è tornato titolare al centro della difesa della Juventus nella delicata gara contro la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

