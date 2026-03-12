Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

Per la 29ª giornata di fantacalcio, tre difensori si fanno largo tra le scelte più evidenti. Ci sono un giocatore considerato tra i migliori, un elemento che garantisce affidabilità e una scommessa che potrebbe sorprendere. Questi tre difensori rappresentano opzioni da valutare attentamente per chi vuole ottimizzare la propria formazione e puntare sui campionati in corso.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 29ª giornata. Il programma si apre venerdì 13 marzo (ore 20.45) con Torino-Parma, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Cremonese e Fiorentina. Il tutto senza dimenticare le attesissime sfide Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti è il momento di scoprire i tre migliori difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Protagonista fin qui in campionato con tre gol e tre assist, Leonardo Spinazzola (fantamedia 6,7) si sta rivelando di partita in partita una spina nel fianco per gli avversari.