Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata
Per la 38ª giornata di campionato, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare per il fantacalcio. Tra un top, una certezza e una scommessa, sono i nomi da tenere d’occhio in vista delle formazioni da schierare. La selezione si basa su dati di rendimento recenti e sulle occasioni di bonus potenziali. Questi giocatori rappresentano opzioni valide per chi cerca di ottimizzare i punti nel reparto mediano del proprio team.
La 38ª e ultima giornata di campionato si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, in programma alle 20.45. Nel corso del weekend si decideranno gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions, con quattro squadre in lizza per due posti, e la lotta salvezza, con Lecce e Cremonese che si giocheranno tutto in 90 minuti. Il prossimo fine settimana sarà anche l'ultimo a disposizione dei fantallenatori per collezionare punti e bonus e per consolidare o migliorare la propria classifica. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare in questo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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