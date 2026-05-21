Per la 38ª giornata di campionato, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare per il fantacalcio. Tra un top, una certezza e una scommessa, sono i nomi da tenere d’occhio in vista delle formazioni da schierare. La selezione si basa su dati di rendimento recenti e sulle occasioni di bonus potenziali. Questi giocatori rappresentano opzioni valide per chi cerca di ottimizzare i punti nel reparto mediano del proprio team.

La 38ª e ultima giornata di campionato si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, in programma alle 20.45. Nel corso del weekend si decideranno gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions, con quattro squadre in lizza per due posti, e la lotta salvezza, con Lecce e Cremonese che si giocheranno tutto in 90 minuti. Il prossimo fine settimana sarà anche l'ultimo a disposizione dei fantallenatori per collezionare punti e bonus e per consolidare o migliorare la propria classifica. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare in questo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata

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