Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata

Per la 28ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti sono da tenere d’occhio. Si tratta di un elemento considerato un top, uno che rappresenta una certezza e un altro che potrebbe sorprendere come scommessa. Questi giocatori sono quelli da schierare senza esitazioni, perché offrono garanzie di rendimento e potrebbero fare la differenza in questa fase del campionato.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 28ª giornata. Il programma si apre venerdì 6 marzo (ore 20.45) con Napoli-Torino, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo. Il tutto senza dimenticare l'attesissimo derby Milan-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti è il momento di scoprire i tre migliori centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Con quattro gol e sei assist in Serie A, Weston McKennie (fantamedia 6,9) si sta rivelando uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato in termini di bonus. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2030, l'americano è un punto fermo di Spalletti, che lo ha sempre impiegato dal 1' da quando siede sulla panchina bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 28ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno del Fantacampionato Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20. Una raccolta di contenuti su Tre centrocampisti. Temi più discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 27ª giornata; I centrocampisti low cost da schierare al fantacalcio nella 27ª giornata; Consigli Fantacalcio 27ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Via libera: cinque centrocampisti che potete schierare alla 27a giornata al fantacalcio. Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo per il prossimo turno del Fantacampionato 2025-26 ... msn.com CENTROCAMPISTI 27^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasceCentrocampisti 27 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Ecco l'elenco completo in vista del 27° turno di Serie A! fantamaster.it , : - | Fabregas sorprende: niente punta, tre centrocampisti (--): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Roberto, Perrone, Da Cunha; Vojvoda - facebook.com facebook