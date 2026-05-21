Nella penultima giornata di campionato, tre attaccanti si distinguono come scelte da considerare per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore considerato un top, uno che garantisce sempre una buona prestazione e una scommessa da valutare attentamente. La selezione si basa su dati recenti e sulle probabili formazioni, offrendo opzioni diversificate per chi vuole ottimizzare la propria rosa in vista delle ultime partite stagionali. Nessuna supposizione, solo indicazioni chiare sui nomi più affidabili per questa fase finale.

La 38ª e ultima giornata di campionato si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, in programma alle 20.45. Nel corso del weekend si decideranno gli ultimi verdetti del campionato per quanto riguarda la zona Champions, con quattro squadre in lizza per due posti, e la lotta salvezza, con Lecce e Cremonese che si giocheranno tutto in 90 minuti. Il prossimo fine settimana sarà anche l'ultimo a disposizione dei fantallenatori per collezionare punti, bonus e per consolidare o migliorare la propria classifica. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare in questo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata

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