Travolte sulle strisce pedonali una è morta dopo un volo di oltre 25 metri | choc a Milano per due sorelle agrigentine

Da agrigentonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è verificato un incidente grave in cui due sorelle, provenienti da Joppolo Giancaxio, sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Carnia e via Deruta. Una delle due è deceduta dopo essere stata sollevata da terra e lanciata in aria per oltre 25 metri. L’altro ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118.

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Tragedia a Milano, dove due sorelle originarie di Joppolo Giancaxio sono state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Carnia e via Deruta. L’impatto è stato violentissimo e per una delle due donne non c’è stato nulla da fare. La vittima, 75 anni, si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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