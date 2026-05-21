Travolte sulle strisce pedonali una è morta dopo un volo di oltre 25 metri | choc a Milano per due sorelle agrigentine

A Milano si è verificato un incidente grave in cui due sorelle, provenienti da Joppolo Giancaxio, sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Carnia e via Deruta. Una delle due è deceduta dopo essere stata sollevata da terra e lanciata in aria per oltre 25 metri. L’altro ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118.

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