Incidente sulle strisce pedonali donna muore dopo un volo di oltre 25 metri | choc a Milano per due sorelle agrigentine
A Milano, due sorelle provenienti da Joppolo Giancaxio sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Carnia e via Deruta. Un’auto le ha colpite provocando il volo di oltre 25 metri di una di loro, che ha perso la vita sul colpo. La notizia ha suscitato grande shock in città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna deceduta. La seconda sorella è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.
Tragedia a Milano, dove due sorelle originarie di Joppolo Giancaxio sono state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Carnia e via Deruta. L’impatto è stato violentissimo e per una delle due donne non c’è stato nulla da fare. La vittima, 75 anni, si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI A RONCHI: MORTA UNA SESSANTENNE | 12/12/2025
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