A Milano, due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada. L’incidente è avvenuto nel centro città, e l’autista, dopo aver travolto le donne, si è dato alla fuga. La madre delle vittime, presente sul posto, ha chiamato i soccorsi e ha seguito le operazioni di emergenza. L’uomo, successivamente rintracciato dalla polizia, è stato arrestato dopo che è emerso fosse positivo all’alcol e ai farmaci. Una delle sorelle è deceduta, l’altra si trova in condizioni critiche in ospedale.

AGI - Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano: una è morta sul colpo, mentre l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera, alle ore 21:35, in via Carnia. Inizialmente trasportata in ospedale in codice giallo, le condizioni della sorella superstite si sono aggravate nelle ore successive. Sul posto, al momento dell'impatto, erano presenti quattro testimoni che hanno assistito alla scena. La fuga del pirata e l'arresto grazie alla madre. Subito dopo l'investimento, il conducente dell'auto ha fatto perdere le proprie tracce senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Poco dopo le 22:00, l'uomo — identificato come G. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Travolge due sorelle a Milano e scappa: la madre lo scopre e lo fa arrestare. Era positivo...

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