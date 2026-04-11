Pirata ubriaco travolge un ragazzo e scappa | l’ex consigliere Pietro Tatarella recupera la targa e lo fa arrestare

Un uomo ubriaco ha travolto un ragazzo durante una cena aziendale vicino Busto Arsizio. Dopo l’incidente, l’uomo è fuggito dal luogo dell’incidente ma è stato rintracciato e arrestato grazie all’intervento di un ex consigliere locale. La scena si è svolta nella serata del 10 aprile e ha portato all’arresto dell’automobilista, che si trovava in stato di ebrezza al momento dell’incidente.

Milano, 11 aprile 2026 – La cena aziendale ad alto tasso alcolico i n un ristorante vicino Busto Arsizio. Il ritorno a Milano per accompagnare due colleghe e il responsabile dell’agenzia immobiliare in cui lavora. Lo schianto in piazza XXIV Maggio e la ripartenza dopo aver travolto un ragazzo che stava attraversando sulle strisce pedonali. La folle serata del ventenne pavese Gabriele L. si è chiusa nelle camere di sicurezza di via Custodi, da arrestato per omissione di soccorso e fuga all’alt della polizia locale: ha tentato di scappare sulla A7, ma la foratura di uno pneumatico l’ha costretto a fermarsi alla stazione di servizio Cantalupa. La direttissima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pirata ubriaco travolge un ragazzo e scappa: l’ex consigliere Pietro Tatarella recupera la targa e lo fa arrestare Leggi anche: Picchia la compagna davanti alle figlie piccole, lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare Leggi anche: Bacoli, insegue l’ex e si infila nella sua auto: lei scappa e lo fa arrestare