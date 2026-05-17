Il video dell'auto che travolge i pedoni a Modena | l'impatto poi la fuga di Salim El Koudri Sette i feriti
Un video mostra un’auto che investe diversi passanti in via Emilia, a Modena. Dopo l’impatto, il veicolo si allontana dalla scena lasciando sette persone ferite, di cui quattro in condizioni gravissime. Tra i feriti ci sono una donna che ha perso entrambe le gambe e una coppia di coniugi. Le autorità hanno identificato l’autista come Salim El Koudri, che è fuggito subito dopo l’incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’uomo.
A Modena un’auto travolge passanti in via Emilia: 7 feriti, 4 gravissimi, tra cui una donna che ha perso entrambe le gambe sul posto e una coppia di coniugi. Fermato un 31enne con l'accusa di strage. Non aveva precedenti di polizia ma era stato in cura per problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le terribili immagini dellauto che travolge i pedoni a .
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