Il video dell'auto che travolge i pedoni a Modena | l'impatto poi la fuga di Salim El Koudri Sette i feriti

Un video mostra un’auto che investe diversi passanti in via Emilia, a Modena. Dopo l’impatto, il veicolo si allontana dalla scena lasciando sette persone ferite, di cui quattro in condizioni gravissime. Tra i feriti ci sono una donna che ha perso entrambe le gambe e una coppia di coniugi. Le autorità hanno identificato l’autista come Salim El Koudri, che è fuggito subito dopo l’incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’uomo.

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