Scappa a 140 km h dai carabinieri e poi si ribalta con l'auto 39enne arrestato | il video dell'inseguimento
Un uomo di 39 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo un inseguimento di circa 15 chilometri nella provincia di Bergamo. L’episodio è iniziato a Gorle e si è concluso a Fiobbio di Albino, dove l’automobilista si è ribaltato con il veicolo. Durante la fuga, il soggetto ha raggiunto una velocità di 140 kmh prima di perdere il controllo dell’auto.
Un 39enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 15 km nella provincia di Bergamo. Partito da Gorle, l'uomo si è ribaltato con l'auto a Fiobbio di Albino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
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