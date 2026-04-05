Scappa a 140 km h dai carabinieri e poi si ribalta con l'auto 39enne arrestato | il video dell'inseguimento

Un uomo di 39 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo un inseguimento di circa 15 chilometri nella provincia di Bergamo. L’episodio è iniziato a Gorle e si è concluso a Fiobbio di Albino, dove l’automobilista si è ribaltato con il veicolo. Durante la fuga, il soggetto ha raggiunto una velocità di 140 kmh prima di perdere il controllo dell’auto.