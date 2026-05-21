Due donne di 75 e 70 anni sono state coinvolte in un incidente stradale a Milano, quando un'auto le ha investite. Una di loro è deceduta sul colpo, mentre l'altra è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. L'uomo alla guida, risultato positivo a alcol e sostanze stupefacenti, è fuggito dopo l'incidente. La polizia sta cercando di rintracciarlo e sta verificando le sue condizioni di salute.

AGI - Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano: una è morta sul colpo, mentre l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera, alle ore 21:35, in via Carnia. Inizialmente trasportata in ospedale in codice giallo, le condizioni della sorella superstite si sono aggravate nelle ore successive. Sul posto, al momento dell'impatto, erano presenti quattro testimoni che hanno assistito alla scena. La fuga del pirata e l'arresto grazie alla madre. Subito dopo l'investimento, il conducente dell'auto ha fatto perdere le proprie tracce senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Poco dopo le 22:00, l'uomo — identificato come G. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Travolge con l'auto due anziane a Milano e scappa. Era positivo ad alcol e droga

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