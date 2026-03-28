Durante un servizio notturno, un'auto che non si è fermata all'alt e ha tentato di fuggire è stata inseguita e fermata dalla Polizia locale. I controlli hanno evidenziato che il conducente era positivo all'alcol e alle sostanze stupefacenti. L’attività rientra in una serie di interventi finalizzati a contrastare comportamenti pericolosi alla guida e aumentare la sicurezza sulle strade della città.

Quasi 100 automobilisti controllati tra Cesena e Mercato Saraceno: rafforzati i controlli serali per contrastare guida in stato di ebbrezza e comportamenti pericolosi Garantire maggiore sicurezza sulle strade e contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Proprio con questo obiettivo proseguono i servizi mirati di controllo del territorio in orario serale da parte della Polizia locale di Cesena. Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, due distinti contingenti sono stati impegnati in operazioni che hanno interessato il territorio cittadino ma anche le aree limitrofe. Il primo intervento, relativo alla sicurezza stradale ha interessato il territorio Mercato Saraceno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Non si ferma all’alt e scappa: inseguito e fermato, era positivo ad alcol e droga

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