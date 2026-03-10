Totti sta per tornare alla Roma, con trattative avanzate per un ruolo istituzionale e di rappresentanza nel club. La trattativa si avvicina al centenario della squadra, e l'ex calciatore sembra destinato a ricoprire una posizione ufficiale. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, mentre le discussioni tra le parti continuano per definire i dettagli dell'accordo.

La distanza tra Francesco Totti e la Roma non è mai stata così ridotta. Nelle ultime settimane i contatti tra l’ex capitano e il club giallorosso si sono intensificati, alimentando l’ipotesi di un ritorno sempre più concreto. Secondo le indiscrezioni, Totti non tornerebbe con un incarico tecnico o dirigenziale tradizionale. L’idea allo studio prevede piuttosto un ruolo istituzionale e di rappresentanza che potrebbe diventare operativo a partire dal centenario della società, previsto nel 2027. L’incarico sarebbe strutturato in modo contrattuale in maniera simile a quello ricoperto da Claudio Ranieri, con una funzione di ambasciatore e figura simbolica del club. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ritorno di Totti alla Roma è sempre più vicino: trattative in fase avanzata verso il centenario

Articoli correlati

Calciomercato Milan, Füllkrug sempre più vicino! Trattativa in fase avanzata ma resta un nodo, le ultimeAttraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti importanti sul futuro di Niclas...

Leggi anche: Roma, piano Centenario: Gasperini intoccabile, Totti vede il ritorno

IL RITORNO DI TOTTI CON RANIERI #asroma #totti #ranieri #capitano #asr #shorts #short #fyp #ft

Tutti gli aggiornamenti su Il ritorno di Totti alla Roma è sempre...

Temi più discussi: Totti verso il ritorno alla Roma: la cena con Gasperini accelera i tempi; Totti e Gasperini a cena: l’ex capitano tra il divorzio da Ilary Blasi e il ritorno alla Roma; Gasperini: Idee per il ritorno di Totti in società? Di farlo giocare domani; Tutto pronto per il ritorno di Francesco Totti alla Roma: deciso il ruolo che andrà a ricoprire.

Totti mai così vicino al ritorno alla Roma: non sarà direttore tecnico? Il puntoIl ritorno di Francesco Totti alla Roma, già nell'aria da tempo, è vicino a concretizzarsi e non si tratta più ormai di sole voci: segnali concreti ed espliciti sono arrivati da tempo, nelle ultime ... 90min.com

Totti verso il ritorno a Roma, ci siamo: il nuovo ruolo dell’ex capitanoSi è molto parlato nei giorni scorsi del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma con l’ex capitano giallorosso che sembrerebbe vicino dal tornare nella società capitolina. Roma, deciso il futur ... calciomercato.it

#Totti- #Roma, contatti intensificati: il rientro ora è ad un passo x.com

Manca sempre meno all'ufficialità del ritorno di Totti nella dirigenza giallorossa #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook