Elezioni Dino Alonge sceglie un locale sul mare per la prima uscita pubblica | Alla città serve tutto e serve poco

Gerlando (Dino) Alonge ha partecipato alla sua prima uscita pubblica in un locale sul mare di Agrigento. Alonge è candidato sindaco della città e rappresenta una coalizione composta da Popolari e autonomisti, Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Forza azzurri. Durante l’evento, ha dichiarato che alla città servono tutto e poco, senza entrare in dettagli specifici.

Prima uscita pubblica per Gerlando (Dino) Alonge, il candidato sindaco di Agrigento alla guida della coalizione formata da Popolari e autonomisti - Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Forza azzurri. Una candidatura travagliata, quella dell’avvocato cinquantanovenne agrigentino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: A Merz, stretto tra le elezioni regionali, serve che la guerra duri poco Elezioni: «Serve una svolta vera per la città»Arezzo, 15 febbraio 2026 – Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco: serve una svolta vera per la città. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'incontro casuale fra i due candidati, Sodano invita Alonge a un confronto pubblico: Credo proprio che lo faremo; Comunali ad Agrigento, tre candidati per il centrodestra spaccato. M5s ritira il simbolo; Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di Rosa; Si ha paura di vincere ad Agrigento ?. Elezioni, Dino Alonge sceglie un locale sul mare per la prima uscita pubblica: Alla città serve tutto e serve pocoPrima uscita pubblica per Gerlando (Dino) Alonge, il candidato sindaco di Agrigento alla guida della coalizione formata da Popolari e autonomisti - Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc ... agrigentonotizie.it L'incontro casuale fra i due candidati, Sodano invita Alonge a un confronto pubblico: Credo proprio che lo faremoL'avvocato designato dal centrodestra (senza Lega e Dc) accetta la sfida dell'ex deputato che correrà col Campo largo. Toni cordiali fra i due: Hai detto bene, sarà una campagna elettorale sulle ... agrigentonotizie.it Elezioni Amministrative Agrigento: domenica conferenza di Dino Alonge - facebook.com facebook