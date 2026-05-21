Attualmente è in corso una trattativa riguardante un affare da 60 milioni di euro che coinvolge il portiere svizzero. Il calciatore, che ha un contratto con la squadra fino al 2030, potrebbe lasciare la Roma durante la prossima finestra di mercato estiva. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo nella Serie A, questa possibile cessione tiene sotto tensione i tifosi e gli addetti ai lavori. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma la situazione rimane sotto osservazione.

Il portiere potrebbe lasciare la Roma in estate: il suo contratto coi giallorossi scade nel 2030 È uno dei migliori portieri della Serie A, se non il migliore in assoluto. Non a caso per Mile Svilar c’è la fila, soprattutto all’estero. Parentesi: Chivu lo avrebbe voluto nella sua Inter, ma i costi erano e sono proibitivi: alla fine i nerazzurri hanno mollato anche Vicario, col quale c’era già un accordo, promuovendo titolare Pepo Martinez. Una scelta anche economica. Blitz nella Capitale, c’è anche Svilar: 60 milioni di euro (AnsaFoto) – Calciomercato.it Lasciasse la Roma, Svilar andrebbe all’estero. In Premier o al PSG, che da tempo lo segue con attenzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Trattativa in corso, affare da 60 milioni di euro: cosa succede per Svilar

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