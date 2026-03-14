Dopo la partita tra Bologna e Roma, si parla di un possibile trasferimento per Mile Svilar, il portiere serbo naturalizzato, che potrebbe lasciare la squadra a fine stagione per motivi di bilancio. Inter e Juventus sono interessate a pagare circa 60 milioni di euro per l’acquisto del giocatore. Svilar rappresenta uno dei pezzi più preziosi della rosa della Roma di Gasperini.

Il portiere naturalizzato serbo potrebbe essere ‘sacrificato’ al termine di questa stagione per ragioni di bilancio Altro che Kone, il pezzo più pregiato della Roma di Gasperini è Mile Svilar. Il belga naturalizzato serbo è probabilmente il portiere più forte dell’attuale Serie A, nonché uno dei migliori a livello internazionale della sua generazione. Morale della favola: i giallorossi faranno fatica a trattenerlo per un’altra stagione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Contrattualmente è blindato, la scadenza è passata al 2030 dopo il rinnovo, ma sappiamo bene come la Roma sarà chiamata a dei sacrifici sul mercato per rispettare il settlement agreement concordato con l’UEFA per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter e Juve, 60 milioni per Svilar: l’annuncio dopo Bologna-Roma

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