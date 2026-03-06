Napoli Secondigliano pusher ai domiciliari arrestato | trovati hashish e una pistola

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Napoli Secondigliano dai carabinieri mentre si trovava in casa con droga e un’arma. Nel vano scale dell’edificio sono stati trovati cinque panetti di hashish e una pistola rubata. L’arresto segue un intervento dei militari che hanno scoperto la sostanza stupefacente e l’arma durante un controllo nella zona.

Carabinieri sorprendono un 30enne con droga in casa: nel vano scale rinvenuti 5 panetti di hashish e una pistola rubat a. La perquisizione e l'arresto del 30enne. I Carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato D. R., 30enne del posto già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 12 stecchette di hashish, 7 dosi di cocaina e 95 euro in contante, ritenuti provento dell'attività illecita. Il 30enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il ritrovamento nel vano scale: hashish e pistola rubata. Nel vano scale del palazzo, i carabinieri hanno sequestrato — a carico di ignoti — 5 panetti di hashish e una pistola Beretta calibro 22.