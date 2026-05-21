Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che la sostenibilità nel settore dei trasporti dipende dall’introduzione di innovazioni e di carburanti a basso impatto. Ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra la transizione ecologica e la stabilità economica, evidenziando che esistono già carburanti meno inquinanti come soluzione possibile. Ha aggiunto che ogni innovazione deve essere adottata senza mettere a rischio la tenuta economica del sistema di trasporto.

"Necessario mantenere un equilibrio tra transizione ecologica e sostenibilità economica. I carburanti a minore impatto sono una soluzione già disponibile per ridurre l'inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema." Ha detto Andrea Mascaretti, presidente dell’intergruppo parlamentare per la nuova economia dello spazio della Camera dei deputati, in merito alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla Fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti: Mascaretti (FdI), 'Sostenibilità passa da innovazione e carburanti a basso impatto'

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