Un rappresentante di un partito politico ha affermato che la transizione ecologica nel settore dei trasporti deve essere equilibrata con le esigenze economiche. Ha sottolineato che i carburanti a basso impatto ambientale sono già disponibili e rappresentano una soluzione concreta per ridurre le emissioni inquinanti. Tuttavia, ha aggiunto che ogni innovazione deve essere adottata senza mettere a rischio la stabilità finanziaria del sistema di trasporto. La discussione si concentra sull’importanza di integrare sostenibilità e praticità economica nel processo di innovazione.

“Necessario mantenere un equilibrio tra transizione ecologica e sostenibilità economica. I carburanti a minore impatto sono una soluzione già disponibile per ridurre l’inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema.” Ha detto Andrea Mascaretti, componente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in merito alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti: Mascaretti (FI), 'Sostenibilità passa da innovazione e carburanti a basso impatto'

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