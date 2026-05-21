Un rappresentante di un partito politico ha affermato che proteggere l'ambiente non significa bloccare innovazione e sviluppo. Ha sottolineato che le soluzioni per la tutela ambientale si trovano attraverso l'innovazione, senza fermare la crescita economica. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a Roma, il 20 maggio. L'esponente politico ha insistito sulla necessità di coniugare progresso tecnologico e rispetto dell'ambiente come strada possibile.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “È importante proteggere l'ambiente ma la strada non è fermare innovazione e sviluppo: al contrario, è proprio nell'innovazione che si trovano le risposte per la tutela ambientale”. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, presidente dell'intergruppo parlamentare per la nuova economia dello spazio della Camera dei deputati, in occasione dell'incontro, avvenuto a Roma e promosso dalla fondazione Pacta, dedicato alla decarbonizzazione del trasporto aereo. Mascaretti ha sottolineato come i carburanti sostenibili rappresentino già oggi una prima risposta concreta alla riduzione dell'impatto ambientale. “I carburanti a minore impatto - ha spiegato - sono una soluzione già disponibile per ridurre l'inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mascaretti (FdI): "L'innovazione è la chiave per coniugare ambiente e competitività'

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