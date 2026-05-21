Trasferita in Germania la turista ferita in via Emilia stabili i due feriti più gravi

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista ferita durante l'incidente avvenuto sabato in via Emilia Centro è stata trasferita in Germania per ricevere cure specialistiche. Restano sotto osservazione due persone che hanno riportato le ferite più gravi. Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state curate e dimissibili. La notizia arriva dall’Ospedale di Baggiovara, che ha aggiornato sulle condizioni di salute dei feriti. Nessuna modifica è stata comunicata riguardo alle circostanze dell’incidente.

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Una notizia positiva dall'Ospedale di Baggiovara per quanto riguarda i feriti nella strage di sabato in via Emilia Centro. Le condizioni della turista tedesca di 69 anni sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito, nella tarda mattinata di oggi, il trasferimento in patria, dove potrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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