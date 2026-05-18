Auto sulla folla a Modena gravi ma stabili le condizioni di quattro feriti
Un episodio si è verificato sabato pomeriggio nel centro di Modena, dove un'auto ha investito sette persone. Quattro di loro sono rimaste ferite e le loro condizioni sono considerate gravi ma stabili, secondo le informazioni più recenti. Le altre tre persone coinvolte sarebbero rimaste leggermente ferite. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente e sulla provenienza del veicolo coinvolto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
(Adnkronos) – Restano stabili ma gravi le condizioni di quattro dei sette feriti travolti sabato pomeriggio in centro a Modena, secondo le ultime notizie di oggi lunedì 18 maggio. In particolare, i due pazienti ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione "in condizioni stabili". La donna di 55 anni presenta diversi traumi, le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Auto sulla folla a Modena: I due pazienti in condizioni abbastanza gravi
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