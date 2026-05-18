Auto sulla folla a Modena gravi ma stabili le condizioni di quattro feriti

Un episodio si è verificato sabato pomeriggio nel centro di Modena, dove un'auto ha investito sette persone. Quattro di loro sono rimaste ferite e le loro condizioni sono considerate gravi ma stabili, secondo le informazioni più recenti. Le altre tre persone coinvolte sarebbero rimaste leggermente ferite. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente e sulla provenienza del veicolo coinvolto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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