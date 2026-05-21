In Italia, la normativa sulle adozioni risale al 1983 e risulta ancora in vigore senza aggiornamenti significativi. Attualmente, il sistema non permette ai singoli individui di adottare, una restrizione che si applica a tutto il paese. Questa situazione è stata oggetto di critiche, sottolineando come il divieto colpisca anche le persone senza partner che desiderano adottare. La legge rimane invariata da decenni, lasciando il nostro paese come l’unico in Europa con tali limitazioni.

«In Italia sulle adozioni siamo ancora fermi a una legge del 1983 e siamo l’unico paese che non consente ai single di adottare». Parte da qui Luca Trapanese, scrittore, attivista per l’inclusione, ma soprattutto papà di Alba, bimba con la sindrome di Down che l’ha reso il primo genitore single adottivo in Italia. Trapanese, autore dei libri “Nato per lei” - che è diventato anche uno spettacolo teatrale - e del più recente “Storia di una famiglia imperfetta”, al FuoriFestival di Trento davanti a una sala gremita ha parlato di nuovi modelli di genitorialità, di disabilità e inclusione, ma anche del ruolo dei social che lo hanno aiutato a raccontare al mondo la sua straordinaria storia di padre “imperfetto”, laddove l’imperfezione diventa un valore sul quale costruire una famiglia grazie all’amore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Trapanese: «Discriminatorio non dare oggi a tutti la possibilità di adottare, in Italia fermi a legge del 1983»

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