Il Reddito di cittadinanza è discriminatorio la Corte Ue boccia l'Italia | illegale escludere i rifugiati

La Corte europea ha stabilito che l’Italia non può escludere i rifugiati dal beneficio del Reddito di cittadinanza se non risiedono nel paese da almeno dieci anni. La decisione si basa sul fatto che questa esclusione viola le norme dell’Unione Europea in materia di diritti sociali e discriminazione. La sentenza riguarda le modalità di accesso alle misure di sostegno economico per le persone che chiedono protezione internazionale.

Negare il Reddito di cittadinanza ai rifugiati che non risiedono in Italia da almeno dieci anni è illegale. Lo ha stabilito la Corte Ue sul caso di un cittadino straniero a cui l'Inps aveva revocato il sussidio per la mancanza del requisito di residenza. Requisito che oggi i giudici bocciano come discriminatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Reddito di cittadinanza, “discriminatorio requisito 10 anni di residenza”: sentenza Corte Ue(Adnkronos) – Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza...

Reddito di cittadinanza, Corte UE: “discriminatorio requisito di 10 anni di residenza”Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Reddito di cittadinanza, illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza per gli stranieri; Reddito di cittadinanza e vincite non dichiarate: assolto. Il giudice all'Inps: Dovevate controllare; Gallarate: Frodi, il Reddito di Cittadinanza colpisce ancora; Reddito di cittadinanza, discriminatorio requisito 10 anni di residenza: sentenza Corte Ue.

Il Reddito di cittadinanza è discriminatorio, la Corte Ue boccia l’Italia: illegale escludere i rifugiatiNegare il Reddito di cittadinanza ai rifugiati che non risiedono in Italia da almeno dieci anni è illegale. Lo ha stabilito la Corte Ue sul caso di un cittadino straniero a cui l’Inps aveva revocato ... fanpage.it

Reddito cittadinanza, Corte Ue a Italia: Discriminatorio requisito 10 anni di residenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Reddito cittadinanza, Corte Ue a Italia: 'Discriminatorio requisito 10 anni di residenza' ... tg24.sky.it

Reddito di cittadinanza, schiaffo Ue all’Italia: “Discriminatorio il requisito dei 10 anni” - facebook.com facebook

Una bella condanna contro l’Italia ereditata dal governo tutto populista Conte 1: il reddito di cittadinanza che discrimina i migranti viola il diritto UE. Grazie Di Maio. Grazie Salvini. x.com