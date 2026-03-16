Bonus caregiver in Campania | Forza Italia chiede 5 mln in bilancio D'Errico e Trapanese avevano due proposte di legge sul tema

Forza Italia ha richiesto un investimento di 5 milioni di euro nel bilancio regionale della Campania per il bonus caregiver, un sostegno destinato a chi si prende cura di familiari malati. I membri del partito hanno presentato due proposte di legge sul tema, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lista Fico erano in attesa di proporre una propria soluzione. La questione rimane aperta in ambito regionale.

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