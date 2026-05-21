Trani | Un tè classico domenica quinto appuntamento Interplay
Domenica si terrà il quinto appuntamento di “Un Tè Classico” nella stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. L’evento segue il successo dei concerti precedenti e fa parte di una serie di appuntamenti dedicati alla musica classica. La manifestazione si svolge all’interno della struttura culturale, che ospita regolarmente iniziative artistiche di vario genere. La data è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su artisti o orari.
Di seguito il comunicato: Dopo il successo dei precedenti concerti, la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani celebra il cuore della primavera con il quinto atteso appuntamento di “ Un Tè Classico ”. La rassegna – prodotta da Delle Arti ODV-ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partner di Radio Selene – prosegue domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:30 (porta ore 17:00) il suo fortunato sodalizio con i Conservatori di Puglia, inaugurando per questo appuntamento una nuova sinergia artistica del Palazzo con un’altra eccellenza della formazione musicale della regione: il Conservatorio Statale di Musica “Nino Rota” di Monopoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Continua a Palazzo delle Arti Beltrani Un Tè Classico, rassegna prodotta da Delle Arti ODV ETS con il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partner di Radio Selene, in collaborazione con i Conservatori di Pu facebook
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