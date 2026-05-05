Secondo appuntamento della rassegna ' Interplay Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale
Alla Scuola Normale si è svolto il secondo appuntamento della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni', promossa in collaborazione con il Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica. La serie, composta da quattro eventi, coinvolge gruppi formati da studenti del Conservatorio Mascagni e altri gruppi partecipanti. Gli incontri si sono concentrati sull'esibizione di musica jazz, portando sul palco formazioni diverse tra loro.
La rassegna Interplay. Incontri jazz tra generazioni, pensata e realizzata da Scuola Normale, Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica, si sviluppa in quattro appuntamenti che hanno come protagonisti gruppi composti da allievi e allieve del Conservatorio Mascagni e altrettanti gruppi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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