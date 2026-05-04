Primo appuntamento della rassegna ' Interplay Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale

È iniziata la rassegna ‘Interplay. Incontri jazz tra generazioni’ alla Scuola Normale, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica. L’evento si svolge in quattro appuntamenti, ognuno con la partecipazione di gruppi formati da studenti del Conservatorio Mascagni e altri gruppi. La rassegna si propone di mettere in contatto diverse generazioni di musicisti jazz attraverso esibizioni dal vivo.