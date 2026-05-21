Tramvia per il completamento dei lavori al semaforo scatta la chiusura di via di Villamagna

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte sarà chiusa via di Villamagna all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni, in vista del completamento dei lavori legati ai cavi dell’impianto semaforico. La strada, che si trova nel tratto destinato al traffico veicolare, resterà chiusa per permettere le operazioni di installazione. Il ponte è in fase di ultimazione e dovrebbe essere inaugurato entro poche settimane. I lavori fanno parte di un intervento più ampio sulla tramvia e sulla viabilità della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per il completamento dei lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforico la prossima notte sarà chiusa via Villamagna, all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni, ponte destinato al traffico veicolare e che dovrebbe essere inaugurato entro poche settimane.Dalle 22 di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Linea 1: chiusura temporanea della stazione Duomo per lavori di completamento

Al via i lavori al Ponte di Tiberio: scatta la chiusura temporanea del monumento per allestire il cantiere di restauroInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città.

tramvia per il completamentoTramvia Firenze, nuova chiusura di via di VillamagnaProcedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria tra Firenze e Bagno a Ripoli. Per il completamento dei lavori per i cavi relativi al nuovo impianto semaforico domani notte sarà chiusa v ... 055firenze.it

Giani fa rotta su Prato: 10 milioni per il progetto. La tramvia con i fondi Ue. Resta il nodo di CampiDieci milioni per il progetto e 450 milioni (dai fondi Fesr e/o da un project) per il completamento dei lavori, che dovrebbero partire nel 2028, coperture permettendo. Queste le principali novità ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web