Tramvia per il completamento dei lavori al semaforo scatta la chiusura di via di Villamagna
Nella notte sarà chiusa via di Villamagna all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni, in vista del completamento dei lavori legati ai cavi dell’impianto semaforico. La strada, che si trova nel tratto destinato al traffico veicolare, resterà chiusa per permettere le operazioni di installazione. Il ponte è in fase di ultimazione e dovrebbe essere inaugurato entro poche settimane. I lavori fanno parte di un intervento più ampio sulla tramvia e sulla viabilità della zona.
Per il completamento dei lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforico la prossima notte sarà chiusa via Villamagna, all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni, ponte destinato al traffico veicolare e che dovrebbe essere inaugurato entro poche settimane.Dalle 22 di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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