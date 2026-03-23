Linea 1 | chiusura temporanea della stazione Duomo per lavori di completamento
Linea 1: stazione Duomo chiusa dal 23 al 29 marzo 2026. l sito ANM le info sulle ultime corse anticipate e le stazioni alternative. La Linea 1 della metropolitana di Napoli si prepara a una settimana di variazioni logistiche per consentire l'avanzamento dei cantieri nelle tratte centrali. A partire da lunedì 23 marzo e fino a domenica 29 marzo 2026, la fermata di piazza Nicola Amore resterà interdetta al transito dei passeggeri. La sospensione del servizio in questa specifica stazione della Linea 1 è resa necessaria da attività tecniche indispensabili per la rifinitura e il completamento definitivo delle infrastrutture della stazione Duomo, uno dei nodi architettonici più complessi dell'intero tracciato. 🔗 Leggi su 2anews.it
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