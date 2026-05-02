Al via i lavori al Ponte di Tiberio | scatta la chiusura temporanea del monumento per allestire il cantiere di restauro

Da lunedì 4 maggio prenderanno il via i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il monumento di circa duemila anni considerato un simbolo locale. Per consentire l’allestimento del cantiere, il ponte sarà temporaneamente chiuso al traffico e ai pedoni. L’intervento, che durerà alcune settimane, prevede l’installazione delle attrezzature necessarie per il restauro. La chiusura temporanea interesserà l’intera struttura durante le operazioni di preparazione.

Inizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Un intervento che consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completa con il progetto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pulizia e restauro per il simbolo di Rimini, il Ponte di Tiberio chiude per i lavori di maquillageInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Leggi anche: Ponte di Tiberio, via al restauro. Scattano le chiusure a maggio: più luce alle pietre antiche Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Ponte di Tiberio, al via il grande restauro: Rimini riscopre il suo simbolo millenario; Pulizia e restauro per il simbolo di Rimini, il Ponte di Tiberio chiude per i lavori di maquillage; Rimini, lavori al Ponte di Tiberio: ecco quando sarà chiuso in maggio. Lavori al Ponte di Tiberio: dal 4 maggio scatta la chiusura temporaneaIl Ponte di Tiberio si prepara ai lavori di pulitura e di restauro che ne comporteranno la chiusura temporanea da lunedì 4 maggio. Per consentire il montaggio del ponteggio propedeutico, il Ponte sarà ... msn.com Rimini, al via il restauro del Ponte di Tiberio: ci sarà anche nuovo impianto di illuminazioneInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città di Rimini. Il progetto di restauro, sviluppato sulla base di rilievi tri ... altarimini.it Sono state smarrite chiavi all’invaso del Ponte di Tiberio al Marecchia dream fest con un ciondolo con peperoncino se qualcuno le trovasse prego avvisare x messaggio Grazie - facebook.com facebook