Trame di identità a Palazzo Giordani grazie a Confartigianato Donne Impresa e il Liceo Paolo Toschi

A Palazzo Giordani si è aperta una mostra intitolata “Trame di identità”, organizzata da Confartigianato Donne Impresa in collaborazione con il Liceo Paolo Toschi. L’evento è stato possibile grazie a un bando regionale che mira a promuovere la partecipazione femminile nell’economia locale. Numerose realtà del territorio, tra cui un distretto collaborativo, sono coinvolte nel progetto, che si concentra sulla valorizzazione delle storie e delle identità delle donne imprenditrici della zona.

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