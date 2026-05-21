Trame di identità a Palazzo Giordani grazie a Confartigianato Donne Impresa e il Liceo Paolo Toschi
A Palazzo Giordani si è aperta una mostra intitolata “Trame di identità”, organizzata da Confartigianato Donne Impresa in collaborazione con il Liceo Paolo Toschi. L’evento è stato possibile grazie a un bando regionale che mira a promuovere la partecipazione femminile nell’economia locale. Numerose realtà del territorio, tra cui un distretto collaborativo, sono coinvolte nel progetto, che si concentra sulla valorizzazione delle storie e delle identità delle donne imprenditrici della zona.
Grazie al bando della Regione Emilia-Romagna, volto a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, Confartigianato Donne Impresa - in collaborazione fattiva con numerosi realtà territoriali tra cui gli enti capofila Distretto Collaborativo APS – ETS CASCO. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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