Educazione finanziaria al femminile | Donne Impresa Confartigianato lancia un percorso formativo

In occasione dell’8 marzo, il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso formativo dedicato all’educazione finanziaria femminile. L’iniziativa mira a offrire strumenti pratici e conoscenze specifiche per migliorare le competenze finanziarie delle donne. La proposta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’empowerment femminile nel mondo dell’economia.

In occasione dell’8 marzo il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato una riflessione sulla cultura finanziaria. Si parte da un dato evidente, in Italia, la conoscenza del tema resta ancora fragile, ma cresce l’interesse sul tema e la richiesta di formazione che possa meglio orientare su investimenti e risparmio. Dagli ultimi dati disponibili emerge che solo un italiano su tre riesce a risparmiare con continuità, mentre il 65% ammette di non essere pronto a fronteggiare un imprevisto economico importante. Il risparmio viene vissuto come “sacrificio”, ma cresce anche la consapevolezza della sua importanza. “La carenza di... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Percorso formativo di educazione finanziaria rivolta alle donne

Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunitàNegli ultimi anni il tema dell’educazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito educativo.

Una raccolta di contenuti su Donne Impresa Confartigianato.

Argomenti discussi: Marzo mese delle donne: incontri, camminate, teatro e solidarietà a Sala Baganza.

Occupazione femminile in crescita a Treviso: oltre 16 mila imprese guidate da donneOccupazione femminile in crescita nella Marca Trevigiana: +1,5% nel 2025 e oltre 16 mila imprese guidate da donne. nordest24.it

Donne e lavoro: in Piemonte sono quasi 94mila le imprese femminiliNonostante le lavoratrici si confermano una componente strutturale del sistema produttivo, continua a pesare l’ostacolo della burocrazia ... cuneodice.it