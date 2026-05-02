L'Ostiamare ha conquistato la promozione in Serie C dopo aver vinto il girone con 90 minuti di anticipo. La squadra ha raggiunto questo risultato grazie alle prestazioni di un giovane difensore, considerato il protagonista della stagione. La vittoria rappresenta un traguardo importante che conclude un percorso iniziato dieci anni fa e culminato con questa storica promozione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Ostiamare a dominare il girone con 90 minuti di anticipo?. Chi è il giovane difensore che ha trascinato la squadra alla promozione?. Quale strategia ha usato Daniele De Rossi per rilanciare il club?. Come gestirà la società il salto di categoria e i nuovi costi?.? In Breve Difensore Giordani ha collezionato 31 presenze e segnato 3 reti in stagione.. Allenatore David D’Antoni ha guidato il gruppo dopo l'esperienza al Monterosi.. Proprietà guidata da Daniele De Rossi ha pianificato il rilancio in 14 mesi.. Il club affronterà la Poule Scudetto contro Maceratese e Atletico Ascoli.. Pietro Giordani guida l’Ostiamare alla promozione in Serie C con un distacco netto nel girone F, segnando il ritorno del club laziale nella categoria superiore dopo ben 35 anni di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostiamare in Serie C: l’impresa di Giordani dopo 35 anni

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