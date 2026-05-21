Un incidente mortale si è verificato sulla strada provinciale 28 a Ceva, coinvolgendo una moto e un'auto. Un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo lo scontro, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per accertare come si sia verificato l’impatto tra i due veicoli e per individuare eventuali responsabilità dell’automobilista coinvolto nel sinistro. La dinamica dell’incidente è al centro delle verifiche in corso.

? Domande chiave Come si è verificata la collisione tra la moto e l'auto?. Quali sono le responsabilità dell'automobilista coinvolto nello scontro?. Perché quel tratto della SP28 è considerato così pericoloso?. Cosa hanno scoperto i rilievi tecnici sulla superficie stradale?.? In Breve Scontro avvenuto intorno alle ore 07:30 sulla strada provinciale 28 a Ceva.. Intervento coordinato di 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine sul luogo.. Rallentamenti sulla SP28 per rilievi tecnici e messa in sicurezza della carreggiata.. Aumento incidenti motociclistici in Piemonte con allerta sicurezza per la stagione primaverile.. Un ventunenne è morto stamattina sulla strada provinciale 28 a Ceva, nel cuneese, dopo uno scontro violentissimo tra la sua moto e un’auto avvenuto intorno alle ore 07:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SP28 a Ceva: ventunenne morto dopo lo scontro con un’auto

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