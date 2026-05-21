Tragedia | ritrovato senza vita il 74enne scomparso

È stata trovata senza vita la salma di un uomo di 74 anni scomparso martedì scorso da una località della provincia. L’uomo, affetto da Alzheimer, era stato cercato nelle ore successive alla sua scomparsa, ma il suo corpo è stato rinvenuto in un'area vicina alla zona di dispersione. Le forze dell’ordine hanno comunicato il ritrovamento e stanno procedendo con le verifiche del caso. La famiglia ha ricevuto la notizia con dolore.

La speranza si è spenta: ritrovato senza vita il corpo di Paolo Argentieri, il 74enne affetto da Alzheimer scomparso nella mattinata di martedì scorso da contrada Pascarosa, nelle campagne tra Ostuni, Cisternino, Ceglie Messapica e Martina Franca. La scoperta Le ricerche che erano in corso senza interruzione, in un territorio ampio e complesso, hanno purtroppo al rinvenimento del cadavere, a circa 4 chilometri dal luogo dove si erano perse le tracce del pensionato. Sul campo è impegnato un imponente dispiegamento di forze, tra operatori dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, volontari della Protezione Civile e squadre specializzate del gruppo Alpini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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