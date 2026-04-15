Ritrovato senza vita Fabio Locatelli il 27enne scomparso da giorni in Brianza

Fabio Locatelli, un uomo di 27 anni residente a Mezzago, è stato trovato senza vita in Brianza. Era scomparso venerdì 10 aprile e nelle ultime ore era stata avviata una nuova operazione di ricerca coordinata dai vigili del fuoco, partendo da via Brasca 5. La scoperta del suo corpo segna la conclusione di un episodio di scomparsa che aveva tenuto impegnate le forze dell’ordine e la comunità locale.

È stato ritrovato senza vita Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile e per il quale oggi, 15 aprile, era stata organizzata una nuova ricerca da parte dell'Unità di comando locale dei vigili del fuoco partendo da via Brasca 5. A darne l'annuncio via social è stata la.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni faIl corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a... Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile. Altri aggiornamenti Si parla di: Ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da giorni in Brianza. Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni faIl corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago ... fanpage.it Ragazzo scomparso a Mezzago, ricerche senza sosta anche lungo l’AddaMEZZAGO - Ore di forte preoccupazione a Mezzago per la scomparsa di Fabio Locatelli, di cui non si hanno più notizie da venerdì 10 aprile. Il giovane si è ... mbnews.it