A Villa Literno, le ricerche di un uomo di 77 anni scomparso ieri sono finite con il suo ritrovamento senza vita. La notizia è stata confermata questa mattina, dopo le operazioni di ricerca condotte dalle forze dell’ordine e dai soccorritori nella zona. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause del decesso e raccogliere eventuali testimonianze.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Antonio Corso, il 77enne di Villa Literno di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di ieri. L’uomo è stato rinvenuto morto nel pomeriggio di oggi in una zona di campagna situata in una traversa di Corso Umberto I. Secondo quanto ricostruito, il pensionato si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 9:30 di ieri mattina, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento familiari e conoscenti avevano lanciato diversi appelli anche attraverso i social network, nel tentativo di ritrovarlo al più presto. Dopo ore di apprensione, nel pomeriggio è arrivata la drammatica scoperta. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villa Literno, ritrovato senza vita il 77enne scomparso da ieri

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