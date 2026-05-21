Tragedia Maldive | l’ultimo messaggio di Giorgia al ragazzo

Il fidanzato di una ragazza di ventidue anni ha condiviso l’ultimo messaggio scritto dalla giovane prima di perdere la vita in un incidente nelle Maldive. La donna, originaria di una regione italiana, aveva inviato quel messaggio poco prima di partire per le vacanze. La notizia della tragedia ha suscitato grande attenzione, e il contenuto del messaggio è stato reso pubblico dal fidanzato, che ha raccontato i dettagli di quella comunicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui