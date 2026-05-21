Tragedia Maldive | l’ultimo messaggio di Giorgia al ragazzo
Il fidanzato di una ragazza di ventidue anni ha condiviso l’ultimo messaggio scritto dalla giovane prima di perdere la vita in un incidente nelle Maldive. La donna, originaria di una regione italiana, aveva inviato quel messaggio poco prima di partire per le vacanze. La notizia della tragedia ha suscitato grande attenzione, e il contenuto del messaggio è stato reso pubblico dal fidanzato, che ha raccontato i dettagli di quella comunicazione.
Il fidanzato di Giorgia Sommacal rivela l’ultimo, straziante messaggio della fidanzata ventiduenne morta nella tragedia alle Maldive Il fidanzato di una delle cinque italiane tragicamente decedute nell’incidente subacqueo avvenuto alle Maldive la scorsa settimana ha condiviso l’ultimo messaggio della sua fidanzata. Federico Colombo, 26 anni, fidanzato di Giorgia Sommacal, la ventiduenne morta in un tragico incidente subacqueo il 14 maggio, ha condiviso con i media italiani l’ultimo messaggio che lei gli ha inviato. Sommacal stava esplorando l’atollo di Vaavu nell’Oceano Indiano insieme a sua madre, la biologa marina ed esperta subacquea Monica Montefalcone, 51 anni, anch’essa deceduta nella tragedia insieme ad altri tre turisti italiani. 🔗 Leggi su Newsner.it
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