Ragazzo senza scampo dopo colpo di pistola l' ultimo messaggio ai familiari prima della tragedia

Una tragedia ha colpito il rione Santa Rosalia di via Cappuccini a Caserta, dove un giovane è stato trovato morto a Casertavecchia. Prima dell’accaduto, avrebbe inviato un ultimo messaggio ai familiari. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a rilievi.

Il corpo del giovane rinvenuto senza vita a Casertavecchia. Si ipotizza gesto estremo Una tragedia ha sconvolto la comunità del rione Santa Rosalia di via Cappuccini a Caserta. Un giovane, residente nel quartiere, è stato trovato senza vita a Casertavecchia. Da una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe recato nella frazione collinare del Capoluogo a bordo di un’auto. Poi sarebbe sceso dal veicolo e si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un atto volontario. Gli agenti della Polizia Scientifica, intervenuti insieme a quelli delle Volanti sul luogo dove è stato trovato il corpo, hanno rinvenuto l’arma utilizzata per il folle gesto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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