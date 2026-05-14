Tragedia durante un' immersione alle Maldive | tra i cinque sub morti c' è anche un ragazzo di Omegna
Durante un’immersione alle Maldive, cinque persone italiane hanno perso la vita. Tra loro figura anche un giovane di Omegna. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, 14 maggio, e le autorità locali stanno indagando sulle cause. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sull’accaduto o sulle condizioni di salute delle vittime prima dell’immersione. La notizia è stata confermata dalle forze di polizia e dai rappresentanti dell’ambasciata italiana nella regione.
C’è anche un cittadino di Omegna tra i cinque italiani morti oggi, 14 maggio, durante un’immersione subacquea alle Maldive. Il dramma si è consumato nell’atollo di Vaavu, dove il gruppo di turisti si trovava a bordo della Duke of York, un'imbarcazione dedicata alle crociere per subacquei.La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»
Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica MontefalconeLa professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno Una...
Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Stefano e il volontariato: La sala delle assemblee ora porterà il suo nome; La Palla nautica e gli esperimenti nel mare di Civitavecchia: la storia dimenticata del sommergibile di; Mattarella, Servizio sanitario opera per il principio inderogabile di uguaglianza.
LULA TV #MALDIVE MORTI Tragedia alle Maldive, cinque italiani scomparsi durante un’immersione subacquea. Trovato corpo di un sub Le vittime stavano effettuando l’esplorazione di alcune grotte sommerse a circa 50 metri di profondità.Cinque italiani m facebook
Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un'immersione: Esploravano grotte a 50 metri di profondità x.com
Tragedia alle Maldive: cinque italiani scomparsi durante un'immersione in grotteCinque connazionali hanno perso la vita esplorando grotte a 50 metri nell'atollo di Vaavu: le autorità locali e la Farnesina seguono le indagini ... notizie.it
Cinque italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Erano in viaggio con un'agenzia verbaneseTragedia nell'atollo di Vaavu. La Farnesina conferma: I subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità ... rainews.it