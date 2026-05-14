Tragedia durante un' immersione alle Maldive | tra i cinque sub morti c' è anche un ragazzo di Omegna

Durante un’immersione alle Maldive, cinque persone italiane hanno perso la vita. Tra loro figura anche un giovane di Omegna. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, 14 maggio, e le autorità locali stanno indagando sulle cause. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sull’accaduto o sulle condizioni di salute delle vittime prima dell’immersione. La notizia è stata confermata dalle forze di polizia e dai rappresentanti dell’ambasciata italiana nella regione.

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