Tragedia Maldive | Cos’è successo ai corpi dei subacquei
Nella vicenda delle Maldive, tutti e cinque i corpi dei subacquei italiani scomparsi sono stati recuperati la settimana scorsa. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dai soccorritori coinvolti nelle operazioni di ricerca. Le autorità stanno ora indagando sulle cause della tragedia, mentre le famiglie delle vittime attendono ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce le difficoltà e i rischi legati alle attività subacquee in quelle acque.
Sono stati recuperati tutti e cinque i corpi dei subacquei italiani rimasti senza vita alle Maldive la scorsa settimana. Non è ancora stato chiarito con esattezza cosa sia successo; tuttavia, quello che sappiamo è che sono morti nella famigerata «grotta degli squali». Ma cosa succede realmente al corpo quando si muore sott’acqua? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo terrificante fenomeno. Mercoledì mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani deceduti alle Maldive, ha dichiarato un portavoce del governo secondo quanto riportato da Reuters, completando così le operazioni di recupero. I subacquei facevano parte di un gruppo di cinque persone che la scorsa settimana si erano avventurate in una grotta sottomarina per esplorarla nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Newsner.it
La strage di Sub alle Maldive: Recupero corpi ad alto rischio
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