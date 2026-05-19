Maldive come sono stati individuati i corpi? Dagli scooter subacquei a rebreather e luci l' attrezzatura dei sub di Dan Europe

Nelle acque delle Maldive sono state trovate le attrezzature utilizzate da tre sub finlandesi durante la loro prima immersione in una grotta ancora senza esito sui quattro italiani scomparsi. Sono stati ritrovati scooter subacquei, dispositivi rebreather e luci, elementi che indicano le modalità di immersione dei sub coinvolti. La ricerca è in corso per individuare eventuali corpi e fare chiarezza sulla vicenda. La zona rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

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