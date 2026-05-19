Maldive come sono stati individuati i corpi? Dagli scooter subacquei a rebreather e luci l' attrezzatura dei sub di Dan Europe

Da ilmessaggero.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive sono state trovate le attrezzature utilizzate da tre sub finlandesi durante la loro prima immersione in una grotta ancora senza esito sui quattro italiani scomparsi. Sono stati ritrovati scooter subacquei, dispositivi rebreather e luci, elementi che indicano le modalità di immersione dei sub coinvolti. La ricerca è in corso per individuare eventuali corpi e fare chiarezza sulla vicenda. La zona rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

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Rebreather, scooter subacquei, luci. Per la loro prima immersione nella grotta delle Maldive che ancora non ha restituito i corpi di quattro italiani, i tre speleosub finlandesi di Dan Europe hanno usato ogni mezzo a disposizione. Un equipaggiamento sofisticato quello di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist, che ha permesso loro di identificare le vittime e di completare con successo il primo obiettivo operativo della missione. L'avvistamento dei corpi Nonostante il successo di oggi, l'operazione di recupero dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà «rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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